密爾瓦基公鹿隊經過一番曲折總算是打完首輪季後賽，不過仍有其他球員對於公鹿擅自罷賽感到不滿。即使公鹿隊有正當理由，不通知對方就罷賽顯然很不尊重人。後衛麥修斯(Wesley Matthews)在G5賽前反擊說：「這種事哪能預先知道呢？」

非裔男子布雷克(Jacob Blake)遭警槍擊案發生25日爆發，26日公鹿就沒出場比賽了。由於事發處距離密爾瓦基不遠，當時公鹿官推就貼出公告，表達他們對此事的重視。也有其他球星例如詹姆斯(LeBron James)發聲譴責警察，但沒想到公鹿的手段更激烈。

麥修斯說罷賽是全隊共同決定的，「我認為任何球隊都應該會這麼做，我們不會為此覺得歉疚，我們做的是正當的事。當然能夠事前溝通一下更好，但在那種時刻，時間不等人。你不可能預先安排，我們就是看到一個為我們的兄弟挺身而出，宣示我們也是人類，宣示我們即使被隔離在泡泡裡，依然遭受此事的衝擊。」

就罷賽的出發點來說，公鹿球員的行為不宜苛責，NBA也沒處罰他們。爵士米契爾(Donovan Mitchell)在案發後就推文大罵：「去你的籃球和季後賽！」這種事確實會令人氣到不想打球。然而擅自罷賽造成的後續效應超乎公鹿想像，外界一度傳言NBA本季要就此結束，還讓職棒MLB的球隊響應。

(中時新聞網)