八三夭29日在高雄巨蛋舉辦「想見你想見你想見你」世界巡演，順利落幕，5位團員心情興奮，不過成員霸天在慶功宴透露在開唱前30秒，為了用手機發IG限時動態，卻不慎踩空樓梯摔倒，導致右小腿破皮濺血，屁股還撞傷，白褲子上也留有血跡，他直喊：「很痛！」摔倒更導致他手上的貝斯導線斷掉，立刻換成另外一把貝斯，擔心會影響現場演出，霸天樂觀說：「還好第一套是紅褲子，看不出來。」

主唱阿璞表示團員滿擔心霸天的傷勢，「當下本來想說要不要延後5分鐘開場，但霸天說沒事。」八三夭熱唱3小時，又唱又跳，霸天帶傷上陣，僅先做簡單包紮，忍痛全場，相當敬業，他事後笑說：「沒關係，慶功先喝兩杯。」

而他們邀來柯佳嬿當嘉賓合唱特別版的〈想見你 Someday or One Day〉、〈渴了〉，獲得好評，八三夭提到柯佳嬿原本對於要當大型演唱會的嘉賓，有點害怕，不過後來進入佳境，八三夭表示柯佳嬿相當力挺，雖然在忙拍戲，仍抽空一起練4次團，「她因為是第一次當嘉賓，很看重，每次都進步很多」，還因為這次合作他們也一起開了「想見你」群組，更直誇柯佳嬿很認真。

阿璞在舞台與柯佳嬿甜蜜牽手對唱，劉逼笑虧「阿璞臨時加戲 」，阿璞吐槽劉逼在彩排演唱時，希望畫面好看，主動提議柯與劉逼貼背互動，劉逼事後開心跟阿璞握手道謝：「謝謝幫我謀福利。」

此外，阿璞緋聞女友蔡黃汝（豆花妹）30日在舉辦舉辦讚聲演唱會，阿璞大方透露有傳訊給豆花妹打氣，「因為她很久沒開唱了，很恭喜她，也希望她加油」，豆花妹在八三夭開唱前，特地有替他們加油祝賀，霸天笑說：「希望不要踩空，女明星穿高跟鞋比較危險。」

(中時 )