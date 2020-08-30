太平育賢一期社會住宅一樓規畫成青創店鋪，即日起至9月14日受理申請投件，鼓勵台中市創業青年進駐創業。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

營造青年創業友善環境，台中市府勞工局與住宅發展工程處合作，選定太平區育賢段第一期社會住宅1樓，臨育賢路側的一處34坪空間，規畫成青創店鋪，進駐期間每月租金5萬8447元，第1年7折、第2年8折、第3年9折，同豐富社會住宅共好空間服務機能，創業分享、共好共榮。

勞工局長吳威志表示，台中市現有審計新村、光復新村及摘星山莊三處青創基地，今年更爭取於太平育賢段第一期社會住宅1樓，設置一處青創店舖空間（太平區環中東路三段、育賢路口）。

只要年滿20歲且45足歲以下，設籍台中市且自中市青創基地期滿離駐，或曾參與相關創業、培育、孵化、輔導講座，或具創業概念經驗，目前具有效公司登記或商業登記及稅籍登記的青年，可單獨或與合作夥伴共同提出申請，經勞工局邀集專家學者審查錄取後即可進駐。

青創店鋪以商業模式為經營主軸，進駐期間自契約簽訂日起至3年屆滿日止，經勞工局評估營運績效良好者，契約期滿後得優先續約，至多9年，進駐期間每月租金5萬8447元，第1年7折、第2年8折、第3年9折，第4年起9折或依市場調查調整租金，但以不低於9折收取，另水電費與管理費等進駐衍生費用由進駐者繳納。

(中時 )