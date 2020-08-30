苗栗縣長徐耀昌參加桑耶寺超薦法會，祈望藉由祛除病魔，替眾增福延壽。（謝明俊攝）

蘇南嘉措仁波切來台弘法近30年，在後龍創建桑耶寺。（謝明俊攝）

後龍桑耶寺首期佛寺。（謝明俊攝）

來台弘法近30年的西藏蘇南嘉措仁波切，在後龍山區創建台灣桑耶寺，因應今年新冠肺炎疫情及七月普渡眾生，桑耶寺30日舉行文武百尊祈福超薦灌頂大法會，苗栗縣長徐耀昌親臨參加，希望佛法宏揚渡過這次危厄。

蘇南嘉措仁波切是在5歲時被認證大成就者阿登列尊者的轉世，受寧瑪派「白玉傳承」、「敏珠林傳承」最高法主貝諾法王、敏林赤欽法王等法王認證，並隨多位大成就者座下修習佛法。

蘇南嘉措仁波切在喇榮五明佛學院修學8年圓滿後，前往青海藏區曲瑪里縣，教導當地孩童藏文讀寫，並傳授信眾佛法，並遍歷印度、尼泊爾等國參訪諸多優秀上師。

近30年前，蘇南嘉措仁波切來台弘法，14年前在蓮花生大士的指示，在後龍鎮龍坑里山區尋訪得地，並在理事長林資清的全力資助下，成立桑耶寺籌備處，並興建首期藏式廟宇，主供蓮花生大士，開始定期舉行各式法會，替眾生消災祈福。

七月，為藏傳佛教重要節日，桑耶寺特在30日舉行文武百尊祈福超薦灌頂大法會，主要功德有：為已投胎的眾生超薦、為中陰身的眾生超薦、為厲鬼超薦、以及為在世之一增長福慧功德。

尤其今年適逢新冠肺炎疫情蔓延，桑耶寺透過法會以免除瘟疫災難，苗栗縣長徐耀昌特別抽空參加法會，祈求上師祛除病魔，替眾生增福延壽。

(中時 )