畫說台鐵與台灣建築遺產展。（台鐵提供）

畫說台鐵與台灣建築遺產展。（台鐵提供）

台灣鐵路自1887年開始，已提供服務將近133年歷史。為重溫鐵路與高雄建設對台灣交通與經濟發展的影響力與貢獻度，台鐵局與力麗社會福利慈善事業基金會合辦「畫說台鐵與台灣建築遺產展」，於8月31日至11月30日，在高雄車站B1旅運大廳南側展出。台鐵說，看展打卡，還抽住宿券。

台鐵局說，該次展覽共展50幅畫，以鐵路文化為主軸，串聯台灣歷史脈絡之遺產建築計30幅，高雄歷史建築物20幅，包含舊打狗驛英國領事館、旗后燈塔、旗后砲台、鳳山縣舊城、高雄市役所等經典古蹟。除50幅畫作外，尚有11幅為2019年舉辦高雄古蹟建築「逐蹟之旅」繪畫比賽作品，也向高雄史博館借出11張老照片，藉由不同的影像，帶領大家回顧老打狗的景色。

為增添畫展教育性與互動性，畫展結合智慧型行動裝置，徵求「人氣王網紅活動」，邀請民眾於車站展覽現場參觀時與畫作或於畫展拍照上傳社群媒體，累積按讚文章，每個月送出精美現量版首發「BACK to 1919會員卡」及力麗觀光住宿券。

集結高雄展畫作精華特出版「畫說台鐵與台灣建築遺產畫作-高雄篇」專輯一冊，及相關畫作典藏禮品，可於臺鐵夢工場各門市及網路商店精選呈現及販售，民眾品味歷史遺跡作品後，還能收藏台灣具文化軌跡且故事性的建物作品。

「畫說台鐵與台灣建築遺產展」緣起於去年臺灣鐵路132週年，台鐵局與力麗基金會首度於台北車站合作舉辦。因畫展廣受好評，為了讓更多民眾能了解鐵路與台灣代表性歷史建築，因此擴大畫展規模，加入更多在地特色作品，陸續於台鐵車站策展。

畫展來到高雄已是巡迴展第三站，別具意義的是今年適逢「打狗」更名為「高雄」一百週年慶，展區增加高雄歷史古蹟建築畫作，藉由史實爬梳、泛黃歷史照片與耆老訪問，手繪方式勾勒還原台鐵與高雄歷史建築景象。

(中時 )