桃園市德修慈善文教基金昨晚在龜山區公所旁天幕廣場，舉辦「青春無敵陽光出擊公益音樂會」邀請知名樂團「丘與樂樂團」、「XUNDAY」、「林采蘋／孫宏瑋男女對唱」、「校園街舞」表演，龜山警分局也客串為9月1日交通大執法宣導，演出路口車輛禮讓行人及校園尖兵反毒話劇，透過表演及有獎徵答方式增加民眾印象。
龜山分局偵查隊為暑假青春專案，宣導青少年反毒、反詐、反幫派，成立「反毒話劇團」，由偵查隊新進同仁擔綱演出，以藥頭侵入校園誘惑愛玩學生，透過同儕合力抗拒新興毒品（搖頭丸、毒咖啡包、神仙水），警方現身即時抓住搖頭等劇情，以淺顯易懂方式，提醒民眾注意防範，不要亂喝來路不明的飲料及藥品，校園反毒尖兵才成軍4天就上陣，但大將之風仍獲得滿堂喝采。
警方也為9月1日登場的全國大執法進行交通安全宣導，將針對「車輛未禮讓行人」、「闖紅燈」、「行人未依規定走行人穿越道」等加強取締，呼籲大家務必遵守交通規則，千萬別跟自己的荷包過不去，希望強化民眾對「行人路權」的觀念，行經路口多禮讓、行人應走斑馬線，來保障你我交通安全。
德修宮慈善文教基金會舉辦的「青春無敵陽光出擊公益音樂會」活動，邀請知名樂團「丘與樂樂團」、「XUNDAY」、「林采蘋／孫宏瑋男女對唱」、「校園街舞」等表演團體，提供龜山區里民、青少年參加正當健康的音樂會活動，民眾也非常踴躍，活動圓滿。
(中時 )
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