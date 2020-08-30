ATP、WTA共站的西南網球公開賽，現任世界球王喬柯維奇克（Novak Djokovic）服開局比較慢進入狀況的劣勢，上演了一場逆轉勝，以1比6、6比3、6比4力挫加拿大好手拉奧尼奇（Milos Raonic），收下個人生涯第35座1000等級大師賽冠軍，追平西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）的紀錄。

2020年球季因為新冠肺炎中斷過一段時間，不過還是順利復賽了，喬柯維奇也走出6月辦慈善賽新冠肺炎病毒檢驗陽性的陰霾，在檢查結果為陰性之後也回到球場，並在西南網球公開賽獲得冠軍，今年度賽季累積23勝0負，生涯對拉奧尼奇這位2016年溫布頓男單亞軍的戰績則是11戰全勝。

33歲的喬柯維奇，職業生涯進帳80座冠軍，其中61座來自硬地賽事，除了退役傳奇球星康諾斯（Jimmy Connors）的109座冠軍外，職業男網也只有瑞士天王費德勒（Roger Federer）、藍道（Ivan Lendl）及納達爾冠軍數比喬帥多。

大坂直美（左）因傷退賽，讓阿薩瑞珂（右）輕鬆獲得冠軍。（美聯社）

西南網球公開賽男單決賽上演三盤大戰，女單卻是有點虛無的落幕，美日混血好手大坂直美因為腿部傷勢退出女單決賽，將冠軍奉送給前世界球後阿薩瑞珂（Victoria Azarenka），大坂表示：「很遺憾因為受傷必須退賽，我在準決賽第二盤的搶七局拉傷左大腿，在決賽前的復原狀況沒有達到我希望的狀態，這是百感交集的一周，謝謝大家對我的支持。」

大坂在這一站賽事曾因聲援美國非裔種族不平等拒絕出賽，在大會停賽一天後回到球場進行準決賽，雖然順利晉級決賽，可惜因傷無緣冠軍。

(中時 )