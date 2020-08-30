目前國外旅遊尚未解封，國人選擇在離島報復性旅遊，諸如「船購網」及「飛魚船票網」等網站，抓準契機在網路平台宣稱線上訂票就可搭乘客輪出遊蘭嶼、綠島、澎湖及小琉球等地，但也被詐騙集團滲透，陸續發生ATM解除分期付款的詐騙案例。

警政署165反詐騙諮詢專線上周接獲民眾報案，在「船購網」訂購船票遭遇詐騙，上周高達63件諮詢及檢舉，8月1日至8月28日統計共有33名消費者受騙，財損金額達新台幣200萬餘元。

警方說，新北市21歲李姓男大生日前在「飛魚船票網」網路訂購前往蘭嶼船票，隨後接到假冒客服人員的詐騙電話，告知因系統出錯誤植成數十筆訂單，並詢問所使用的哪家銀行。

隨後一名假冒銀行客服來電，並要求男大生到指定地點操作ATM才可解除多餘的扣款，男大生隨即依指示到ATM操作，並將帳戶內的錢轉匯給詐騙集團指定帳戶，總共匯款4筆，損失新台幣14萬餘元。

(中時 )