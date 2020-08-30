王婉諭（右）和顧瑜君（左）在娃娃屋旁，種下兩棵稱為「女兒樹」的苦楝。（羅亦晽攝）

「感恩有你娃娃屋」成立小燈泡娃娃區，以認領方式，傳遞關心、傳達愛。（羅亦晽攝）

206隻小燈泡娃娃都有編號，可追蹤這些娃娃未來的去處。（羅亦晽攝）

花蓮壽豐鄉「五味屋–囝仔們ㄟ店」自2008年開幕至今，以公益二手商店方式，提供社區孩童多元學習活動場域；收到小燈泡媽媽王婉諭贈送206隻悼念娃娃後，經討論後成立「感恩有你娃娃屋」，以不銷售方式，作為公益與教育媒介，重新檢討買賣與人的關係。

「感恩有你娃娃屋」成立起於2016年震驚全台的小燈泡事件後，五味屋收到王婉諭捐贈的小燈泡娃娃後，2019年初經討論後決定建立一間娃娃屋，今日舉行啟動儀式，由王婉諭親手拉下揭幕簾，在五味屋創辦人顧瑜君的帶領下，在旁種下兩棵稱為「女兒樹」的苦楝。

顧瑜君說，苦楝因為被賦予「苦」字，主要是紀念母親，表達對母親的感謝，而小燈泡事件讓大家看見王婉諭堅強；這兩棵苦楝在2019年發芽，同年「感恩有你娃娃屋」也開始籌備，因此選在今天，和王婉諭一起種下。

王婉諭表示，小燈泡事件發生後，號招朋友一同整理收到約1100隻的悼念娃娃，讓這些物品物盡其用，聯絡社福機構後，分批寄去7、8個團體，去年也捐贈206隻娃娃給五味屋，很謝謝五味屋並沒有將其贈送、轉賣出去，反而把關心化成實質物品，傳遞關心、傳承愛。

顧瑜君表示，206隻小燈泡娃娃都有編號，並不銷售，家族系列的會留在五味屋，象徵家庭陪伴。其他則作為「議題娃娃」，因小燈泡事件，傳達兒童安全、環境安全等社會議題。教育工作者可以來認領 ，讓娃娃成為代言人，代言教育理念相關議題，透過轉送讓這些娃娃在全流動，利用編號追蹤娃娃的去處。

(中時 )