國內新增一例登革熱病例，疾管署今天表示，居住在桃園市桃園區中泰里的一名50多歲男性，於8月21日出現發燒、頭痛、關節痠痛及全身無力等症狀，22日至28日間數度就醫，經登革熱NS1快篩檢驗為陽性確診。

疾管署副署長莊人祥表示，個案平時居住在桃園市桃園區，活動範圍包含桃園區與龜山區，經常在兩地的傳統市場活動，初步推測感染地為桃園市桃園區，亦可能與先前的長安里群聚事件有關，目前不排除社區中存在不顯性感染者，提醒桃園區的醫療院所務必提高警覺，若發現有發燒、頭痛、關節痛、眼窩痛患者就要進行通報登革設篩檢。

疾管署說，截至目前今年國內共累計15例本土登革熱病例，其中有14例位在桃園市，另一例位在新北，但個案大多與桃園區長安里群聚相關；境外移入方面則有58例，多是來自印尼、菲律賓、越南等東南亞國家居多，目前評估東南亞國家大多處在疫情高峰或流行期，國人出遊應多加注意。

(中時 )