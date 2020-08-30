香港即將在9月1日展開普及社區檢測計畫，截至目前為止，已有35.6萬人登記預約。

香港創新及科技局局長薛永恒表示，全民自願檢測登記系統運作暢順，而政府接獲4,000多個電話查詢，有3宗個案指在沒有被徵得同意下被登記預約，政府會調查事件。

他強調，任何人如沒有取得同意下使用他人的個人資料，即屬違法，若發現有人惡意使用他人的個人資料，當局會展開執法行動。

(工商 )