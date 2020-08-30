普及社區檢測計畫 香港逾35萬人登記預約 19:002020/08/30 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港即將在9月1日展開普及社區檢測計畫，截至目前為止，已有35.6萬人登記預約。 香港創新及科技局局長薛永恒表示，全民自願檢測登記系統運作暢順，而政府接獲4,000多個電話查詢，有3宗個案指在沒有被徵得同意下被登記預約，政府會調查事件。 他強調，任何人如沒有取得同意下使用他人的個人資料，即屬違法，若發現有人惡意使用他人的個人資料，當局會展開執法行動。 (工商 ) #系統 #檢測 #預約 #人登記 #登記 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港全民檢測今起登記 首五小時11.7萬人預約 12:582020/08/29 兩岸 限量60萬份藝FUN券2.0 明開放登記 19:452020/08/30 生活 開放首波預訂 PS5僅限極少數舊玩家登記 04:102020/08/29 全球財經 170國大學因疫情而關閉 專家建議學生善用「Gap Year」放大優勢 10:202020/08/30 生活 百勝中國 返港二次上市 最多集資196.14億港元 04:102020/08/30 全球財經 9月1日起飼養綠鬣蜥須登記 違者罰5萬 04:102020/08/29 地方新聞 源頭不明確診日增 港官員：或延長全民檢測計劃 10:142020/08/30 兩岸 台中大腳ㄚ鐵人兩項錦標賽 逾400人較勁 15:402020/08/30 寶島 工研院籌組大聯盟 守護銀髮寶貝 04:102020/08/30 產業．科技 Google、臉書海底電纜計畫 放棄香港 20:152020/08/29 財經 財經熱門新聞 蘋果A16搶輸了 台積電3奈米頭號客戶換人 - 財經 台幣強強滾 兩大外幣快抱緊 - 財經要聞 - 工商時報 台股驚現「3頭」就嚇到？散戶9月賣股票的下場 - 財經 遭外資降評開槍 台積電殺低就撿？專家爆驚人買點 - 財經 「美國政客要華為死」任正非曝對敵人的下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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