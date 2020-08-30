「噪音擾鄰」婦錄影蒐證 鄰居判賠10萬

俗話說「千金買房、萬金買鄰」，買房除了要看房子本身狀況，萬一遇到壞鄰居，更讓人痛苦萬分。住在台北市天母一名廖姓女子向媒體爆料指控，2樓鄰居長期製造噪音，今年又發生漏水問題，但雙方卻因噪音爆發口角還報警，導致漏水問題迄今沒解決，廖女指對方是「傳產千金」，擔心自己是小蝦米對上大鯨魚。

這名天母廖女士住在天母SOGO百貨附近巷內透天1樓，她向《三立新聞網》爆料，指樓上鄰居是「傳產千金」，與丈夫6年前搬入2、3樓。廖女士抱怨，千金夫妻都是深夜時間返家，可能因樓地板隔音太差，夫妻倆的腳步聲在深夜裡非常擾人，她曾表示願自掏腰包協助改善，起初對方有回應，但最後卻不了了之。

雙方因噪音問題一直不愉快，今年3月又發生天花板漏水問題，對方雖表示願處理，但一直到現在也沒解決。6月8日雙方又因噪音問題起衝突，甚至報警處理。廖女士擔心，對方因此更不願處理漏水問題。

遇上鄰居噪音問題究竟該如何解決？《律師真心話》文章指出，首先，根據《噪音管制法》，可處理的單位，粗略的有二種：

一、通報環保局處理的噪音：

噪音管制法第8條：例：燃放爆竹、神壇、廟會、婚喪、餐飲、洗染、印刷或其他使用動力機械操作之商業行為等妨害他人生活環境安寧

噪音管制法第9條：工廠（場）、娛樂場所、營業場所、營建工程、擴音設施、其他經主管機關公告之場所、工程及設施。前項各款噪音管制之音量及測定之標準，由中央主管機關定之。

二、由警察機關依其他相關法規處理的噪音：

噪音管制法第6條：當噪音是屬於人或動物所發出的，因為「不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音」，而交由警察機關處理

處理方法如下：

方法一：建議錄音，並在樓上開始製造噪音時，每隔幾分鐘分次錄影，並拍下時鐘、新聞畫面，證明蒐證時間，接著向轄區警方提出檢舉，警察可依《社維法》相關規定，開罰最重6千元。

方法二：可請求社區管委會發文制止製造噪音。

(中時新聞網)