美牛、美豬開放議題持續延燒，許多當初反對美牛、美豬進口的民進黨立委也紛紛遭質疑。前國民黨立委陳學聖則列出2012年反瘦肉精美牛的NGO團體，並直言其中還不少目前在民進黨擔任要職的人，他說要擋住美牛、美豬進口，靠立法院反對黨沒輒，唯有社會力的反撲，蔡政府才會知道怕。

總統蔡英文日前率領府院高層召開記者會，宣布開放美豬及美牛相關事宜。蔡表示，這是一個基於國家經濟利益，符合未來總體戰略目標的決定；經過這幾年的謹慎評估，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口。

對此，陳學聖在臉書列出2012年反瘦肉精美牛的NGO團體，並像這些連署團體呼籲，要擋住美牛、美豬進口，靠立法院反對黨是沒輒的，唯有社會力的反撲，政府才會知道怕。

陳學聖坦言，如果社運團體也一樣「惦惦無聲」或「無力」，政府碾過反對黨的坦克，「離你們也不遠了」。他也點出，名單中不少目前在民進黨擔任要職的人。

陳學聖列出2012年反瘦肉精美牛的NGO團體名單：

主婦聯盟環境保護基金會（時任董事長陳曼麗是民進黨第9屆不分區立委）、主婦聯盟生活消費合作社、看守台灣協會、公民監督國會聯盟（時任理事長信民、常務理事顧忠華為現任國策顧問、常務監事黃秀端是現任中選會委員、時任理事陳耀祥為現任NCC主委）、社區大學全國促進會、台灣婦女團體全國聯合會（時任理事長楊芳婉為前監委）、關懷生命協會、台灣環保聯盟、全球綠人台灣之友會、蔬食抗暖化協會、動物社會研究會、台灣小留學生家長協進會、人本教育基金會、婦女新知基金會（時任董事范雲為現任民進黨不分區立委）、台北市婦女新知協會、台北水噹噹姐妹會、台北市台灣婦女會、宜蘭美容協會、台灣女人連線、綠色主張工作室、淨竹文教基金會、台灣教授協會（時任環保組委員吳焜裕為民進黨第9屆不分區立委）、高雄市柴山會、地球公民基金會、彰化縣環境保護聯盟、台東環保聯盟、看守台東聯盟、南島社區大學、大地旅人環境工作室、台灣樸門永續設計學會、屏東環保聯盟、台南社區大學、台南社區大學、嘉義市洪雅文化協會、花蓮環保聯盟、蠻野心足協會、台灣環境資訊協會、自然步道協會、台灣綠色公民行動聯盟協會、澄社、台灣電磁輻射公害防治協會（時任理事長陳椒華為現任時代力量不分區立委）、台灣和平草根聯盟、台灣生態學會、台灣21世紀議程協會、台北市綠文教基金會、台灣小留學生家長協進會、台灣公義生態聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣教師聯盟、財團法人宜蘭人文基金會、桃園縣環境保護協會、台南市水資源保育聯盟、台南市環保聯盟、台灣水資源保育聯盟、勵馨社會福利事業基金會（時任執行長紀惠容為現任監委）、台灣教師聯盟、台北市文山社區大學、台北市松山社區大學、新北市永和社區大學、新北市三鶯社區大學、新北市淡水社區大學、新北市三重社區大學、新北市蘆荻社區大學、彰化縣鹿秀社區大學、彰化縣芬園社區大學、彰化縣社田社區大學、苗栗大明社區大學、新竹市青草湖社區大學、新竹市香山社區大學、新竹市風城社區大學、桃園縣八德社區大學、桃園縣中壢社區大學、雲林縣山線社區大學、北門社區大學、新化社區大學、南關社區大學、岡山社區大學、台南社區大學、旗美社區大學、高雄第一社區大學、高雄第二社區大學、屏北社區大學、屏南社區大學、羅東社區大學、台灣公平貿易推廣協會、主婦聯盟環境保護基金會台中分會、台灣生態學會、台灣主婦聯盟生活消費合作社台中分社、台中市新環境促進會、台中市原鄉文化協會、人本教育基金會中部聯合辦公室、牛罵頭文化協進會、台灣中社、台中醫界聯盟、彰化醫界聯盟、大肚山永續發展工作室、媽祖魚保育聯盟

(中時新聞網)