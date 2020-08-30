10歲女童29日下午5時許獨自步行返家，行經新北市永和水源街突然遇到一名陌生男子，男子坐在汽車內露出生殖器官，他向女童說「看一下，給你3000！」女童嚇得衝回家嚎啕大哭，女童母親目前已向警方報案，案由警方偵辦中。

女童母親在「我是永和人」臉書社團發文指出，29日下午5時許，女兒從永安市場捷運一個人走路回家，當時路上也有行人，路旁有一輛白色汽車，車上年約30多歲男子突然叫住自己的女兒，他先佯稱要詢問附近公園在哪裡？當女兒靠近時竟露出生殖器官說「看一下，給你3000！」

女兒當下覺得不對勁，趕緊跑回家，一回家就先大哭半小時，半小時後才說出自己的遭遇。女童母親也提及，除了不斷安慰女兒，也教她如何保護自己，更重要，日後不會讓她一個人自己走路回家，原來永和路上這麼不安全。

女童母親目前已向永和警分局報案。警方指出，已調閱周邊監視器影像，鎖定該涉嫌汽車車號，將通知車主到案說明。

(中時 )