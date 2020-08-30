國軍要吃美豬、美牛嗎？總統蔡英文28日宣布，明年1月起將開放30個月齡以上美牛及含有瘦肉精的美豬進口，但教育部第一時間表示，將要求學校營養午餐禁用美豬。國防部發言人則表示，會配合政府的食安政策。對此，國民黨立委吳斯懷今天呼籲國防部，「請拿出勇氣，宣布三軍部隊禁用美豬、美牛」。

對於外界擔心美豬可能影響學生營養午餐，教育部指出，107學年度就已全面推動、鼓勵營養午餐使用在地食材，並已要求全國中小學學生午餐禁用美豬美牛。而在教育部要求禁用美豬後，對於國軍是否會採用美豬、牛供應，也引起外界關注，國防部發言人史順文少將表示，「我們不會降低目前肉品採購的品質，但我們同時也會配合政府的食安政策」。

吳斯懷28日先是針對美豬牛議題，對政府拋出「十問」，今(30日)更再度於臉書貼文表示，「如果進口的美豬牛安全，教育部又何必要求學校使用本地肉品？」。吳斯懷指出，年輕人是國家未來的主人翁，政府理應全力呵護，且軍隊是是國家安全的保障，更應維護軍人健康，確保精壯戰力。因此，他希望國防部，能拿出勇氣宣布「三軍部隊禁用美豬美牛」，並強調，將來會嚴格監督國防部、教育部。

相關呼籲也吸引網友討論，紛紛在留言處表示，「軍隊是最服從，最弱勢的一群，副食都由副供站供應，希望吳委員，一定要要求國防部，不能讓含瘦肉精的美牛美豬進入國軍伙食」、「國軍加油」。

(中時新聞網)