音樂詩人楊永聰。（七十六号原子提供）

北影影帝莫子儀與金穗獎影后黃瀞怡（小薰）在台灣首部女性犯罪心理迷你劇集《追兇500天》，打破觀眾既定印象，化身為偏執狂的刑警與外表柔弱美麗少婦，兩人因一具屍體而牽扯出錯綜復雜的多角虐戀。七十六号原子特別邀請「音樂詩人」楊永聰（James）替《追兇500天》獻聲，楊永聰曾經歷人生低潮、也曾迷失過，聽從爺爺的教導，保持著信念與堅持下去，讓他創作出一首首好歌，其中〈謎底〉更與劇集中莫子儀對於愛情、親情的偏執與糾結不謀而合，因此成為本劇集唯一主題曲。

因為疫情的關係，James與女兒已分隔兩岸長達半年，只能靠視訊來聯繫，即將滿兩歲的女兒，現在正是快速成長的時期，他很懊悔錯過許多珍貴時刻，希望能快點見到女兒。楊永聰還說，他很能體會莫子儀飾演的阿強一心想見兒子的心情，很想靠近兒子，就只是想要抱抱兒子都困難重重，也就是這樣的同理心，讓他在配唱時把這種懊悔、糾結與心酸唱進心坎，希望觀眾聽到主題曲時也能感覺到主角心中的酸澀與苦楚。

James略帶蒼桑感的嗓音，獲得七十六号原子的注意，透過故事大綱及精華片段後，選中〈謎底〉這首帶有謀殺氛圍的歌曲，再加上歌曲前奏放進謀殺案報導的新聞聲音，讓這首歌更增添詭譎氣息。搶先看第一集的楊永聰說，這是一部很不同以往的懸疑推理劇，會讓觀眾在燒腦的同時也跟著主角一起轉變與成長。James看完對於高山峰飾演的沈威這個角色印象深刻，被沈威的城府深、強勢又霸氣的特質吸引，對於這樣的角色，他躍躍欲試。《追兇500天》已於8月28日於my Video凌晨零點上架。

(中時 )