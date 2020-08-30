受到疫情影響，上半年景氣悶，外界都在看，到底下半年會不會有起色？塔羅牌老師艾菲爾公布下半年財運、事業一路發的3個生肖，不只有偏財運，還可能被加薪，而且將一路旺到年底。

「來看看自己能不能幸運得到財神眷顧吧！」

艾菲爾在臉書發文指出，進入農歷七月，大家應低調行事、注意平安，在外時別逗留得太晚，早點回家。艾菲爾特別點出下半年財運事業一路長紅的3個生肖，將得到財神眷顧。

第一名：蛇

屬蛇的上半年吉凶參半，運勢時好時壞，總無法發揮所長，不過下半年開始「龍德」、「玉堂」、「貴人」同時降臨，催財旺祿，只要好好把握時機展現自己的才華，定能為自己掙得一席之地，因為工作順暢將大幅提升你的正財收入，存款也自然能夠穩定增加。建議多聽男性貴人的建議，尤其是有關投資理財方面，會有意想不到的收穫。

第二名：虎

屬虎的2020年各方面運勢都不是很突出，但下半年有撥雲見日的好兆頭，運勢直線上升，特別在財運方面會有所收穫，像是買彩券丶投資外幣都是不錯的選擇。而正財方面，由於運勢漸旺，副業會大有起色，可能會突然接到大單。上班族也可能受上司賞識而有加薪機會。

第三名：猴

屬猴的上半年被災星壓迫，因動輒需破財消災，花錢如流水，因此財運一片愁雲慘霧。不過下半年由黑翻紅的時機來臨，特別是農歷七月開始，事業一路長紅、業績亮眼，可多爭取出差外派或參加競賽，收入與獎金將雙雙攀升，財運爆棚的時機指日可待。

【下半年財運事業一路長紅星座與生肖】 進入農歷七月，提醒艾粉要低調行事、注意平安，在外時別逗留得太晚，早點回家比較安心喔。今天艾菲爾老師要來公佈下半年財運事業一路長紅的星座與生肖，來看看自己能不能幸運得到財神眷顧吧！星座請同時參考太陽、上... 由塔羅牌老師艾菲爾發佈於 2020年8月24日 星期一

(中時新聞網)