受到疫情影響，上半年景氣悶，外界都在看，到底下半年會不會有起色？塔羅牌老師艾菲爾公布下半年財運、事業一路發的3個生肖，不只有偏財運，還可能被加薪，而且將一路旺到年底。
「來看看自己能不能幸運得到財神眷顧吧！」
艾菲爾在臉書發文指出，進入農歷七月，大家應低調行事、注意平安，在外時別逗留得太晚，早點回家。艾菲爾特別點出下半年財運事業一路長紅的3個生肖，將得到財神眷顧。
第一名：蛇
屬蛇的上半年吉凶參半，運勢時好時壞，總無法發揮所長，不過下半年開始「龍德」、「玉堂」、「貴人」同時降臨，催財旺祿，只要好好把握時機展現自己的才華，定能為自己掙得一席之地，因為工作順暢將大幅提升你的正財收入，存款也自然能夠穩定增加。建議多聽男性貴人的建議，尤其是有關投資理財方面，會有意想不到的收穫。
第二名：虎
屬虎的2020年各方面運勢都不是很突出，但下半年有撥雲見日的好兆頭，運勢直線上升，特別在財運方面會有所收穫，像是買彩券丶投資外幣都是不錯的選擇。而正財方面，由於運勢漸旺，副業會大有起色，可能會突然接到大單。上班族也可能受上司賞識而有加薪機會。
第三名：猴
屬猴的上半年被災星壓迫，因動輒需破財消災，花錢如流水，因此財運一片愁雲慘霧。不過下半年由黑翻紅的時機來臨，特別是農歷七月開始，事業一路長紅、業績亮眼，可多爭取出差外派或參加競賽，收入與獎金將雙雙攀升，財運爆棚的時機指日可待。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。