2020新力旺企業女子壘球聯賽編號59場賽事，新世紀黃蜂推出魏亦庭擔任先發投手，主投5局被擊出5支安打、失2分退場後，再由卡爾森接手關門，終場黃蜂以7比3擊敗臺北臺產，魏亦庭拿下勝投，戰績5勝0敗，單場MVP則由卡爾森拿下。

魏亦庭投前5局表現穩定，1局上失1分但非自責分，隊友在3局下攻下4分大局，幫她取得勝投資格。6局上她被擊出2支安打，黃蜂更換卡爾森救援，先投出保送形成滿壘，三振1人後再被擊出2支安打、失掉2分，但要記在魏亦庭身上。

總計魏亦庭主投5局被敲5安，有1K，失3分、有2分責失。卡爾森投2局被敲2安，有2K、1次保送、無失分。

黃蜂贏球的關鍵是打擊有發揮，團隊共擊出8支安打、攻下7分，林鳳珍、呂雪梅、卡爾森各有2分打點，單場MVP由投打兩端都有貢獻的卡爾森獲選。

臺北臺產由蔡珈蓁先發3局，被敲4支安打、失4分，退場後牛棚也無法阻擋黃蜂的攻勢，再失3分。打線方面雖有7支安打，但僅在第1局及第6局攻下分數，終場便以3比7落敗，蔡珈蓁吞下敗投，戰績1勝9敗。

(中時 )