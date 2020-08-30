YouTuber蔡阿嘎和老婆「二伯」2016年結婚，兩人育有兩名寶貝兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」，時不時會分享簡單又幸福的家庭生活，頗受網友歡迎。日前二伯迎接32歲生日，回想起5年前和分手13年的蔡阿嘎重逢，對方又是她的初戀，有感而發地寫道：「能再相遇真好，能嫁給你真好。」

二伯29日透過Instagram透露剛過32歲生日，「好久沒休息，趁生日的時候好好度了個假，約了家人朋友，很大膽的帶了講不聽的老嬰跟聽不懂的嫩嬰一起出去玩，謝謝大家很可靠的幫忙讓我們沒累爆。」

講到生日願望，她坦言：「年紀越大越沒什麼物慾，只想要很愛的人都在身邊，一起健康快樂的生活就好了。」照片中，蔡阿嘎身穿紫色T恤和灰色長褲，緊牽著二伯的手，雖然被蔡桃貴亂入搶走C位，仍可從夫妻倆的燦笑感受到幸福，她感性寫道：「能再相遇真好，能嫁給你真好。」

事實上，蔡阿嘎和二伯就讀嘉義輔仁中學時，曾短暫的交往過，不過當時女方的家長反對，畢業後蔡阿嘎又到台北念書，在網路不發達、交通不發達的年代，搭自強號回家都要好幾個小時，就變得很少回家，兩人也漸漸分手了，但是分開的13年仍保有聯絡，所以後來又走在一起了。

重逢半年後，有天蔡阿嘎無意間對二伯說：「除了妳我沒什麼好失去了。」自己才認知到，眼前這個男人就是自己想走一輩子的伴侶。

(中時新聞網)