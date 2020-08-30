阿翔日前錄澎恰恰節目《話山話水話玲瓏》受訪，對於好兄弟浩子入圍本屆金鐘獎，他私下無傳訊恭喜，僅在群組跟官方臉書留言賀喜，「這比較不是我們的習慣，一直以來都是這樣」，2人前幾天碰面有用「眼神意會」，「我想他就接收到了，他也不希望我說啦，說了也尷尬」。阿翔目前主持民視《綜藝大集合》、民視《綜藝新時代》及三立《國光幫幫忙之大哥是對的》，3節目都在金鐘槓龜，對此，他表示不會難過，保持「平常心」。

對於今年綜藝主持人獎少1名入圍名額，是否擔心YT頻道、OTT興起影響到傳統影視產業？他說，「看習慣看電視的就習慣看電視，來不及看首播的就在手機上看，很多廠商跟廣告商也都注入到網路上，我覺得沒關係，電視還是有人在看，從收視率上看得出來，我們就努力，也別去在乎入不入圍得不得獎，不管在網路或電視，把我們螢幕前做給觀眾看就好」。他也呼籲政府及廠商，「希望各界給我們電視圈一些資源」。

(中時 )