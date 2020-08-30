針對國民黨今（30）日開記者會再次以時空錯亂、含糊不清的方式，誣指民進黨雙標，民進黨發言人顏若芳表示，蔡英文總統上週五宣布美國相關肉品開放進口，已經第三天，國民黨還在用扭曲事實、移花接木的方式攻擊民進黨，只為反對而反對，阻礙台灣的發展。

顏若芳說，再次提醒國民黨，不要一直忘記自己過去不斷強調開放美豬、美牛，有助雙邊貿易關係的說法。以2012年不同時空的過去，來衡量2020年食安國際標準、科學證據逐漸成熟的現在，如果國民黨還繼續無視現在國際標準、科學證據逐步成熟的事實，執迷於過去，那就請他們把自己繼續存在過去歷史裡，不要拖累台灣的進步。

顏若芳指出，國民黨今日又在誣指民進黨雙標，但事實真相是不容扭曲，民進黨在2012年Codex容許量標準出來後，迄今立場一致，很清楚主張相關的開放，都要遵照「國際標準、科學證據」，堅守護台灣人民健康，這是不容質疑的。

她進一步說，國民黨又以「去頭去尾」來栽贓指控蔡總統，我們就來還原事實真相，2013年3月，蔡總統有回應美豬議題的兩場公開場合，分別是在雲林參訪表示，「持續關心美豬叩關議題，希望保障台灣養豬業，也要協助業者提高國際競爭力、開拓市場。」；在新北市受訪回應指出，「面對國際壓力，馬政府只是空泛地講牛豬分離，這種空洞的承諾會造成馬政府再次跳票、傷害人民。」，以及「馬政府要誠實以對，國際壓力持續存在，這是事實，但是馬政府要以什麼方法來因應國際壓力，要對人民說清楚。」。

另外，在2015年，蔡英文總統身為民進黨總統候選人時，在參加電視辯論會公開表示，對於瘦肉精的使用，會參照飲食習慣與我國大致相同的日韓，適用這樣的「國際標準」；但是國內的產品，不使用瘦肉精，也不同意使用瘦肉精，這樣才會使產品差異化，比外來的更優質。

顏若芳表示，當時蔡總統的立場很清楚，就是在談相關開放前，應先確保產業的發展，有完整的協助配套，且清楚告訴人民要怎麼因應。經過多年，民進黨再次執政，從防堵非洲豬瘟，將台灣豬從口蹄疫區成功拔針除名，一直到確保國產豬產品高度的市場競爭力，國民黨做不到的，民進黨做到了，也難怪國民黨卻還在過去的時空中找不到出口，只剩下口水跟抹黑。

顏若芳強調，由於過去這幾年，民進黨不但大力投入養豬產業的轉型協助，提升產業競爭力，也做到國民黨過去執政做不到的，將口蹄疫成功拔針、疫區除名，以及防杜非洲豬瘟襲台，讓台灣豬成為高品質的保證。因此，就在蔡總統宣布開放美豬、美牛後，過去幾天農委會努力與地方業者溝通說明時，養豬協會表達對開放美豬政策的理解，對於台灣豬肉也充滿信心，並提出具體建議來強化台灣豬肉的市場區隔，民進黨政府一定會全力來協助。相較之下，國民黨只想用不完整訊息，操弄各方對立，從中得到政治上的利益，尤其顯得不堪。

(中時 )