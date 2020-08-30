年輕人玩太大，連砲彈大小的玩具也能整顆塞進肛門！護理師林婷在節目上分享學姊遇到的案例，一名男大生臉色發白被朋友扛進急診室，問診時告訴醫生肛門不小心有東西滑進去，且血流如柱，連到了急診室也還在噴，透過電腦斷層發現有個子彈形狀的東西卡在直腸。

林婷在節目《醫師好辣》指出，醫生看到直腸中有個子彈形狀的物體，便問男大生這是什麼東西，男大生顫抖著說，是網路上買的性愛玩具「鋼鐵砲彈」滑進去，邊說血還邊流，醫師又問「確定是玩具吼？」他點頭承認，然而砲彈太滑太硬，塞在深處醫生根本夾不出來，只好麻醉後進開刀房以手推肚，夾子、徒手並用才取出。

而為何肛門會噴寫，林婷解釋因為他剛好有痔瘡被「砲彈」擠破導致鮮血狂噴。醫師事後又向護理師說自己為何要問男大生「鋼鐵砲彈」是不是玩具，因為有醫師友人曾在國外遇過有男子把真的「防空砲彈」塞進自己的肛門也是卡在直腸，最後是請防爆小組一起進入手術室待命，等取出砲彈後交予防爆小組處理。

(中時新聞網)