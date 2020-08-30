台南市新向陽協會開辦美容造型暨社區服務專班，請來業師傳授妝髮技巧，成果展時特別邀請20位新住民姊妹穿婚紗，一圓辦個正式婚禮的夢想。（莊曜聰攝）

新住民林玄先生早逝，她扶養一對女兒長大，今天活動中3人同穿婚紗，讓人看了相當感動。（莊曜聰攝）

社團法人台南市新向陽協會7月時開辦美容造型暨社區服務專班，請來業師傳授妝髮技巧，30日在新營區天鵝湖公園舉行成果展，還特別安排20位新住民姊妹穿婚紗走秀，她們嫁來台灣從5年到20年不等，但都因故沒能有個正式婚禮，能有機會披上婚紗重溫結婚時的甜蜜，一圓夢想，讓不少人激動落淚。

新向陽協會的理事長是來自越南的新住民潘羽姍，她來台17年，親身體會跨國婚姻、文化隔閡與社會融合的困境，一開始在夫家務農，後來到國小補校學中文，最後在丈夫、婆婆支持下繼續求學，也順利從南榮科大美容整體造型科畢業，並與5位越南同鄉組成「五越星」團，幫助新住民早日融入台灣社會，也讓民眾接觸越南文化。

潘羽珊說，協會在固定的交流活動中，發現許多新住民姊妹出嫁時過程倉促，只是簡單登記跟辦個儀式，來台後就是生子、工作，根本沒有經歷過正式婚禮，因此協會向移民署新住民發展基金申請經費核准，招收學員開辦美容造型專班，學習美容、美髮、美甲、服裝搭配等技巧，再利用成果展機會，邀請這些新住民姊妹上場當模特兒，穿著婚紗走秀，現場還準備蛋糕、香檳、聘禮等，就像一場真實婚禮。

活動中共有20位新住民參與，其中16位的先生換上西裝一起出席，另外4位單親媽媽也由兒女陪同，一對對走過紅地毯登上舞台，觀禮的來賓直呼「好漂亮！」來台12年的陳筠涵與老公互訴衷情，承諾未來會一起努力走下去，嫁來台灣超過20年的林玄先生早逝，她扶養2個女兒長大，3人都穿上婚紗，讓人看了相當感動。

(中時 )