民視娛樂節目《娛樂超skr》邀請柯叔元、方馨、邱子芯、方宥心、許富凱、游耀光、張哲豪參加「台語智慧王」單元。方馨比賽前超級緊張，深怕砸了多年拍八點檔的招牌，結果很意外地一路過關斬將，獲得當集中最高分，她說幸好沒有丟臉，因為台語如果少使用就會忘記，還好今年有拍攝《孟婆客棧》，把台語的能力慢慢「撿回來」。

柯叔元說，之前看到在《多情城市》的兒子潘柏希竟給自己打90分，結果只答對兩題，「實在很浮誇！」不過他這次參加這個單元就是盡力而為。另一位唱台語歌長大的許富凱說，自己台語沒有拿100分說不過去。節目中，許富凱因為被主持人誤導而答錯了，惱羞成怒作勢要走人，讓兩位主持人小路及阿甘措手不及，連忙把人帶回來，許富凱笑說：「讓我宣傳《孟婆客棧》，我就繼續答題！」

台語歌王許富凱台語嚇嚇叫。（民視提供）

邱子芯對自己的台語很沒信心。（民視提供）

身為臺南人的張哲豪對台語本來很有信心，且自認是年輕人當中台語能力還不錯的，沒想到這一次被問到「杜鵑花」的台語是什麼時，腦袋卻是一片空白，他說應該知道，只是突然被問到又想不起來了，直呼超懊惱的。可愛甜心邱子芯賽前謙虛給自己打50分，讓阿甘誇讚越是高手越謙虛，不過進行答題時，也被題目搞得全場大笑。

(中時 )