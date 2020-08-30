江賜美去年以87歲高齡帶著真快樂掌中劇團至法國表演《孟婆．湯》，感動滿場觀眾。（江賜美提供／張睿廷新北傳真）

位於新北市新莊的「真快樂掌中劇團」，頗負盛名，令外界眼睛一亮的是，創辦人江賜美可是布袋戲界第一代女演師，在早期男女不平等的年代下，巾幗不讓鬚眉，逆勢闖出名號，獲封 「戲海女神龍」美譽。

「真快樂掌中劇團」現可謂「三代同堂」，由江賜美領銜兒子柯加財、孫子柯世宏、柯世華共同經營，打造布袋戲世家，不只延續傳統布袋戲的經典，更把學習觸角拓展至西方戲偶，中西合併，開創掌中戲文化的新契機。

江賜美本為南投人，16歲開始表演，1967年移居台北縣，一手創立「真快樂掌中劇團」，打著台灣第一位布袋戲女演師的名號，短時間內便在布袋戲圈竄紅，更在1976年代表台北縣參加台灣地方戲劇掌中戲組比賽獲獎，轟動文化界，也讓人見識到新莊戲曲的活絡。

江賜美帶領的「真快樂掌中劇團」有別於傳統布袋戲班，身為女性的江賜美在表演上更著重於情感面，好以女性觀點出發，探討傳統戲劇中女角色的思維，與一般布袋戲班有所區隔，加上獨門獨派，不受拘束，可盡情創作題材、揮灑靈感。

「傳統戲班喜好三國志孔明借箭、水滸傳等題材」，但江賜美說，相比之下她更好女性角色突出的故事，像是董卓、呂布與貂蟬的3角戀曲，或王寶釵、潘金蓮等角色，她希望用自己的方式、女性的觀點，讓觀眾以不同角度看待歷史傳說。

江賜美說，自己曾在1992年退休，但始終忘不了演出時的快樂，多年後決定復出，重出江湖的江賜美，2007年受邀至美國巡迴演出，2019年更以87歲高齡帶團至法國參加「世界偶戲節」，用全台語的方式表演「孟婆‧湯」，擄獲法國觀眾的心，博得滿堂彩。

江賜美表示，當初會選擇新莊作據點，是因此地擁有眾多歷史與人文特色，這一待就是40多年，也對新莊產生情感，不管到哪演出，都會打著大大的招牌，讓世界各地的人們知道『真快樂掌中劇團』來自新莊。

「布袋戲有很深的底蘊，這需要表演者凸顯出來」，江賜美說道，現在布袋戲已沒有以前那種熱度，作為文藝重鎮新莊的一份子，她謙虛地說，希望能替文化發展盡份微薄之力，把握機會在地演出、與新莊藝文中心合作特展，盼能運用教育與表演，活絡掌中戲文化。

(中時 )