大陸戲劇男神黃曉明與完美女神Angelababy結婚5年，育有一子「小海綿」，原本應是令人稱羨的一家三口，卻在兩人事業攀上頂峰的同時，頻頻傳出婚變消息，而兩人鮮少正面談論婚姻，令人霧裡看花，最近黃曉明錄製真人秀《中餐廳》，過程中意外吐露真心話「想生女兒」，曝光了婚姻真實狀況。

黃曉明與Angelababy在2015年結婚，金童玉女盛大舉辦婚禮，曾是圈內最令人稱羨的一對，但自2018年黃曉明捲入財務危機後，兩人卻開始傳婚變，甚至瘋傳將宣布離婚，雖夫妻倆向來持駁斥澄清態度，但婚變傳聞至今未斷過，近日黃曉明開錄真人秀《中餐廳》第四季節目，一回帶著趙麗穎、李浩菲出去招攬客人，遇見一名小女孩，讓黃曉明瞬間女兒傻瓜上身，直對孩子噓寒問暖。

在黃曉明一行人出門找潛力客人的時候，一名小女孩走了過來，主動表示家人們想到黃曉明的餐廳試試，讓一行人好驚喜，黃曉明更是直接被女孩天真可愛的模樣吸引，一路牽著她，臉上盡帶滿足，直呼「像是我有個女兒一樣」。

他最後更是直接父愛噴發，抱起了小女孩走，滿臉的開心，事後接受節目組訪談，鬆口表示有了兒子小海綿已經很滿足，但他其實很想再生個女兒，享受兒女雙全的幸福，一語破除婚姻冷淡的傳聞，事實上，之前Baby就說過跟兒子很親，小海綿總說：「媽媽你是最美的」之類的話，讓媽媽感到窩心，不難想想黃曉明也希望能有個「前世情人」暖暖心。

(中時新聞網)