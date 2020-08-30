圖中這位是前男友喔不是那個學弟 但是因為前男友小我三歲 我才叫稱他為學弟嚕～ 因為跟他在一起三年多了 所以事情有點長篇 因為牽扯到很多事情 所以寫了很多... 由 Aiwei Hero 李藹蔚發佈於 2020年8月27日 星期四

馬來西亞網紅李藹蔚擁有天使臉孔、魔鬼身材，因曾上《綜藝大集合》爆紅，不過近日卻因為情事登上PTT，她也親上火線承認是故事中女主角，但否認內容，並反控前男友假面，揭穿兩人分手原因。

李藹蔚前男友的朋友在PTT發文，指控她房租12000卻只付2000，還劈腿和學弟在一起，對此，李藹蔚也親自在社群回覆，表示和前男友有複雜的金錢糾紛，房租方面因為還是學生，她認為租個7、8000的房子久好，但男方堅持要3房1廳。

本來說會家教學生學琴，結果入住後也沒有，不僅她先墊的房屋押金4萬元也拿不回來，男方更會用各種理由向她要錢，然後拿去買昂貴的非必需品。她也透露分手原因，其中一個是為了樂團經費，前男友找到一個大哥拉贊助。

沒想到大哥是把他們帶去酒店陪酒、應酬，她不想去，大哥便要她的前男友做選擇，看他是要選李藹蔚放棄贊助，還跟李藹蔚分手，結果前男友選擇要樂團，讓她得知後很傷心。而除了金錢糾紛外，她受不了還有性方面不合。

兩人交往3年期間，她就尿道感染3次，且前男友很喜歡在半夜求歡，並要求她帶上黑色放大片，更讓她傻眼是，第一次收到男方禮物，竟是100多塊錢的便宜跳蛋。另外前男友同時和多個女性來往，還對外宣稱處男，想花錢去嫖妓破處，但他實際上就是個「愛打砲的基督徒」。

李藹蔚自認不是稱職女友，但前男友很喜歡在她爆紅候跑出來鬧事，她也向對方喊話，「我為我過去對你不好的地方道歉，但我已經放下很久了，希望你也能夠早日放下，找到適合的人。」

(中時新聞網)