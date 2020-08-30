網紅謝侑芯曾就讀中臺科大護理系，擁有甜美可愛的臉蛋和E罩杯上圍，時常在社群平台放送性感照，由於尺度逼近走光邊緣，吸引許多男粉絲追蹤。她最近又上傳火辣床照，只穿一件小褲褲就入鏡，讓網友看得鼻血狂噴。

畫面中，謝侑芯在床上全身一絲不掛，只有套一件紫色的丁字褲，手環抱雙乳，露出無瑕美背、ㄦ字腰和蜜桃臀，白皙的肌膚幾乎快發光，她還對著鏡頭眨眼、放電，挑逗地寫道：「你看起來太瘦了，我建議你吃掉我」當她稍微轉到接近正面的角度時，渾圓的半球差點走光，有網友留言：「看到點點了！」

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另一張照片，尺度也逼近裸體，她將頭髮全部綁起，一樣只穿著橘色的小褲，上半身完全沒有衣服，用兩隻手遮住胸前兩點，但圓弧的雙球形狀仍一覽無遺，網友看得血脈賁張，直呼：「這身材也太...」、「手可以拿下來嗎」、「有衝動的感覺」、「太辣了」。

在 Instagram 查看這則貼文 如何p人魚線呢？跪求神人p圖!! 謝侑芯（@irisirisss90）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 上午 7:14 張貼

謝侑芯以作風大膽聞名，她今年前往泰國曼谷拍攝個人首本寫真《天使芯》，由於穿著比基尼搖泰式奶茶，有「瑤泰奶」的封號。

(中時新聞網)