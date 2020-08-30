金控董事長把寶貴時間留給友愛家園的童生們，還一起坐下來包水飯同樂。就在台新銀行公益慈善基金會這個周末的暖心活動，不僅台新銀行公益慈善基金會董事長吳東亮想要參加，董事長夫人彭雪芬也一起支持，董事會多位董事都親自到場，讓桃園市幸福社會福利基金會附設友愛家園的院生們好意外。

台新銀行公益慈善基金會每年舉辦「您的一票，決定愛的力量」大型網路公益投票活動，廣邀非營利組織提案爭取公益基金，十年來協助近千家團體，號召逾6,000位志工投入公益。這個周末在台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩帶領下，近70位志工及眷屬共同前往友愛家園。

吳東亮表示，趁防疫趨緩，台新同仁帶眷屬參與志工活動，展現台新實踐社會公益的積極與熱情。他還說，感佩幸福基金會創辦人胡明珠為憨兒們打造一個溫暖的家，不僅引導憨兒能自理生活，更協助培養其有工作能力，進而服務社區、回饋社會。 胡明珠表示，幸福基金會目前服務40位18歲以上心智障礙者，透過家園住宿及日托服務，致力增進院生的生活多樣性，提供生活訓練、復健及照顧服務，減輕心智家庭照顧負荷。幸福自參與第9、10屆「您的一票，決定愛的力量」活動，陸續獲得公益基金添購廚房烹飪及消毒設備，持續為院生的飲食把關，做好日常健康管理。

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