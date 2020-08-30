中國大陸北京朝陽門內大街81號院，背後有著許多神秘的傳說，是北京著名的凶宅，有著「京城4大鬼屋之首」的稱號，而且最離奇的是，中國大陸政府幾次都想將它拆掉，卻怎樣拆都拆不掉，甚至發生數起人員失蹤的案件。

電影《京城81號》的原型，就是這棟朝內81號院。這棟建築物是1990年由清朝皇帝賜給英國人的教堂，裡面有188間房，總面積達到885坪。據傳聞，該院底下還有一條長達5公里的通道，可以通往北京團結湖，但是在中國大陸修建地鐵時就將其堵死了。而據說早在民國初期，京城大戶人加入住朝內81號院，卻發生滅門血案。之後就傳出許多奇怪的傳聞，像是房間內傳出哭聲、玻璃破碎的聲音。之後更有一位慘遭軍官拋棄的姨太太獨居在此，整日以淚洗面。後來有人打開房門，才發現姨太太早就自殺身亡，而這連日聽聞的哭聲，卻不知是從何而來。

而近期有建商想要將朝內81號院拆除，計劃改建成新式大樓，但是在工程過程中，有工人發現地下室牆上的黑洞，工人進去探索後，卻一去不回來，怎麼找也找不到，而拆除作業也因此停工。而中國大陸政府也曾打算拆掉朝內81號院，卻在拆除過程中，屢次發生工作人員離奇消失的狀況，嚇得再次停止拆除作業。

有關於朝內81號院的鬼屋傳聞，其實是進入民國之後才開始的，而且直到2000年都時有傳聞。在2000年時，有建商計劃在朝內81號院附近興建一棟公寓，但建到一半時就停工至今，據傳聞，就是當時公寓的建築工人，大半夜的跑到朝內81號院後，就從此消失，而公寓的工頭也因為害怕就逃跑，建商也不敢再動，所以就廢棄至今。

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(中時新聞網)