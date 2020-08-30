1名3歲女童遭風箏捲上空中猛甩。(邱立雅翻攝)

2020新竹國際風箏節出現驚恐畫面，1名3歲小妹妹被糖果風箏纏住身體，因風勢過大整個人竄飛上天，如電影畫面般瘋狂甩動，地面上大批民眾見裝也全嚇得尖叫，該名小妹妹隨風降落後崩潰大哭，頸部臉部均有擦傷，已送醫救治，現場暫停所有活動。

新竹國際風箏節於南寮漁港旁新竹漁港國際風箏賽場舉辦，30日下午竟有小女孩遭風箏纏住身體，隨強勁風勢竄飛上天並大力甩動，場面驚恐。只見小女孩緊抓住風箏隨風勢落地，底下民眾也一擁而上抱住小女孩。

短暫的飛天也讓小女孩驚恐不已，經小女孩母親同意由廠商工作人員陪同母女二人搭乘救護車就醫，初步觀察無明顯外傷。市府目前也已派員致醫院關心母女狀況。目前市府也全面暫停現場所有活動確保民眾安全。

整起意外現場不少親子嚇壞，有民眾拍下畫面貼文指出，拜託爸媽帶小孩來風箏節一定要小心，請一定要注意，並稱小女孩遭捲起飛天的畫面可怕，讓現場大家都快嚇死了。

(中時 )