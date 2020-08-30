台中市警察局警犬隊的「青春專案」壓軸，大玩網路梗， 製作一系列警犬與領犬員的梗文梗圖，創意十足。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

即將開學，台中市警察局警犬隊的「青春專案」壓軸，大玩網路梗， 製作一系列警犬與領犬員的梗文梗圖，另警犬萌樣周邊文創商品問世，表情杯墊、專屬抱枕，創意十足，只要參加刑大「青春五反」網路抽獎，即有機會獲得，加深年輕人對「反幫派、反霸凌、反吸毒、反色情、反詐騙」預防犯罪觀念。

台中市警察局警犬隊表示，領犬員大多是充滿熱血、有創意的年輕員警，除了本身喜歡動物，並充實警犬的照護知識與訓練技巧，閒暇之餘拍攝警犬、發揮創意，設計警犬表情杯墊、專屬抱枕，共30組，即日起至9月6日止，民眾至台中市刑大官方臉書，參加「青春五反」問題，就有機會獲得。

台中市警察局在打詐、掃黑、緝毒等成效均為六都第一，強化運用警犬執勤，提升偵查犯罪效能，警犬化身治安小尖兵，迄今已協助警方緝獲數件槍毒案件，大型活動強化維安作為，員警搭配警犬共同服勤，吸引不少民眾圍觀，其警犬萌樣讓許多「警犬粉」融化了。

台中市警察局警犬隊指出，「青春五反」圖分別為，第1招：反霸凌第、2招：反詐騙、第3招：反幫派、第4招：反色情、第5招：反吸毒；透過有趣的「青春五反」圖，加深民眾印象，一同參與犯罪預防宣導活動並協助分享，守護自身及家人安全。

(中時 )