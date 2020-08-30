農委會主委陳吉仲與桃園市養豬協會理事長曾文湖。(農業局提供／蔡依珍桃園傳真)

美豬開放進口議題引熱議，農委會主委陳吉仲展開「摸頭」之旅，30日特別到桃園肉品市場，與桃園養豬業者座談，對於業者提出的落實產地標示等3訴求，陳允諾全力支持，重申國內豬農禁用瘦肉精，也呼籲消費者購買台灣豬，一起用新台幣下架國產豬。

蔡英文總統宣布明年1月1日起開放含萊特多巴胺的美豬進口，引爆豬農怒火，以為台灣豬拔針後可擴及海外市場，未料還沒出口，就大舉開放美豬進口，農委會主委陳吉仲急上火線，30日特別到桃園肉品市場，與桃園市養豬產業座談。

「政府都宣布了，不贊同也只能接受！」桃園市養豬協會理事長曾文湖提出3訴求，強調開放瘦肉精豬肉來台後，一定要落實產地標示，「越清楚越好！」重申台灣豬農戶絕不開放使用瘦肉精，有信心台灣豬可以戰勝進口豬，至於是否串聯抗議，將待全國養豬協會開會決議後配合。

陳吉仲當場表態全力支持，強調去年進口豬肉，美國占1％、加拿大8％，預期開放後台灣豬肉還是會保有競爭力。

陳吉仲說，政府會全力執行，全面強制標示豬肉產地，讓消費者有所選擇，未來任何餐廳、便當、自助餐、甚至散裝食品，全都要強制標示，他重申《飼料管理法》還是禁止台灣豬農使用萊克多巴胺，國內養豬農民絕不能使用瘦肉精，共同區隔台灣豬與進口豬的差異，讓台灣養豬產業能夠永續，也喊話強調台灣豬肉品質佳、有競爭力，呼籲全國消費者一起用新台幣下架國產豬，購買台灣豬。

陳吉仲說，農委會也會與其他部會合作，像是教育局推動學校午餐、國防部國軍全面使用國產豬肉。他也提到100億基金將運用於整體養豬產業，確保產業永續，包括生鮮、加工品出口、冷鏈物流建置、舊型畜牧場改建等，後續會再邀請全國養豬協會一起研討，決定經費使用方式。

陳吉仲向養豬戶保證，有百億基金可以增加出口、協助興建現代化畜禽舍，也能透過中央畜產會調解，讓產銷供需維持好的價格水準，幫助農民收益提高。

陳吉仲也提到，桃園市肉品市場場域老舊，亟需新建冷鏈屠宰線，將和桃園市長鄭文燦密切聯繫，尋找合適地點興建化製廠，解決畜牧業最基本問題，強調掌握冷鏈才會掌握市場價格，農委會會支持肉品市場更新改建計畫，未來也要符合出口的標準、HACCP規範，為豬肉出口做準備。

(中時 )