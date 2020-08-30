七堵調車站百坪辦公室起火 出動6消防車滅火 18:592020/08/30 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市七堵調車站辦公室約下午3點發生火警，消防人員立即趕往現場將火勢撲滅。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防局接獲發生火警，立即派出百福、暖暖、七堵分隊，共6車16人前往搶救。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 許多傢俱被燒得焦黑，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步鑑定調查。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真） 基隆市七堵調車站辦公室約下午3點發生火警，消防人員立即趕往現場將火勢撲滅，許多傢俱被燒得焦黑，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步鑑定調查。 調車站辦公室面積約100坪，不斷竄出濃濃黑煙，消防局接獲發生火警，立即派出百福、暖暖、七堵分隊，共6車16人前往搶救，10分鐘內掌握火勢，目前仍在進行排煙作業，消防人員進入1、2樓搜救，未有人員傷亡。 (中時 ) #基隆 #七堵 #辦公室 #車站 #消防人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國三竹田段凌晨火燒車 2人棄車逃生僅輕傷 13:022020/08/28 社會 捐舊衣、發票 台鐵揪南港車站商場送環保餐具 12:592020/08/28 生活 館長台中旗艦店前身超複雜 理容KTV竊電 舞廳出人命 13:432020/08/30 社會 台中無照少年騎車載少女 跌橋下大爆裂性骨折 16:192020/08/29 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 06:042020/08/28 社會 瑞芳茶壺山遊客墜落50公尺廢礦坑 頭部重創緊急送醫 14:122020/08/29 社會 草屯鎮大觀市場暗夜爆惡火 看護急抱老婦逃生 16:372020/08/29 社會 新光三越A11驚傳火警 急疏散900人 警消15分鐘火速撲滅 18:102020/08/30 社會 父子旗津戲水遭大浪捲走 2兒被「拍打上岸」 父失蹤一夜尋獲遺體 09:072020/08/29 社會 隔2天原地復燃 台東金聯世紀酒店凌晨又火災 百餘房客未疏散 07:552020/08/30 社會 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 塔塔加4月大獼猴遭路殺 母猴抱屍11日终於放下令人動容 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 板橋小可愛1小時3200 開房驚見泰國妹和15個保險套 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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