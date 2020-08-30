消防局接獲發生火警，立即派出百福、暖暖、七堵分隊，共6車16人前往搶救。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

許多傢俱被燒得焦黑，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步鑑定調查。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵調車站辦公室約下午3點發生火警，消防人員立即趕往現場將火勢撲滅，許多傢俱被燒得焦黑，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步鑑定調查。

調車站辦公室面積約100坪，不斷竄出濃濃黑煙，消防局接獲發生火警，立即派出百福、暖暖、七堵分隊，共6車16人前往搶救，10分鐘內掌握火勢，目前仍在進行排煙作業，消防人員進入1、2樓搜救，未有人員傷亡。

(中時 )