黑人的命也是命（BLM）種族平等運動，自5月下旬以來在美國遍地開花，風潮甚至飄洋過海吹到全球，代表蓄黑奴和種族歧視的各種象徵，都遭檢視或推倒。在加拿大魁北克首府蒙特婁，加國首任總理麥唐納（John MacDonald）的雕像，在大雨中被抗議人士拉倒，落地瞬間雕像甚至身首分離。

這座雕像位於魁北克市中心的加拿大廣場（Place du Canada）。當天下午，由非裔和原住民團體舉辦的聯合和平示威，在市中心冒雨登場，要求政府砍掉警察預算。

但活動之後變調，一群激進人士爬上紀念碑，在雕像身上繫上紅繩子，並且綁上多面旗幟，紅繩一拉，雕像應聲從紀念碑基座被連根拔起。更悲慘的是，雕像落地剎那，頭部因撞擊力道，而噴飛到路邊鵝卵石地面。

目前並不清楚，推倒雕像的群眾是否與遊行主辦單位有關，因為雕像落地，讓警方，主辦單位和示威民眾都相當意外。魁北克行政首長Legault譴責推倒雕像的行為，「我們必須對抗種族主義，但催毀我們歷史的一部分，無法解決問題。」

(中時 )