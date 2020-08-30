日月潭文武廟景聖樓委外經營，董事長張德林（右二）與承億文旅董事長戴俊郎（左二）簽約。（廖志晃攝）

日月潭文武廟景聖樓，將委外經營。（廖志晃攝）

億文旅集團發言人簡巧珊表示，未來，景聖樓將成為結合宗教意涵的文創設計旅店。（廖志晃攝）

日月潭文武廟景聖樓，是全國唯一由宮廟經營的飯店，近年來，受陸客銳減及疫情影響，因此委由承億文旅接手經營，將盡量維持景聖樓意象特色，但名稱可能改變，飯店整修後，預計在2021年2月重新營運。

景聖樓委外經營，30日由文武廟董事長張德林，與承億文旅董事長戴俊郎簽約，南投縣副縣長陳正昇、立委馬文君、日月潭風管處長洪維新及魚池鄉長劉啟帆等人都到場見證。

陳正昇說，景聖樓曾經風光鼎盛，無奈陸客驟減，再逢新冠肺炎疫情衝擊，經營必須轉型，希望借重新團隊的專業經營能力，成為日月潭風景區文創設計旅店領頭羊，開創宗教旅遊新風潮。

張德林表示，景聖樓本來是香客大樓，後來轉型為合法旅館，但是，觀光業經營與寺廟大不同，因此，經過董監事會一致同意，決定招商經營，承億文旅因為年輕化的思維，和宗教結合觀光的理念，在8家業者中脫穎而出。

馬文君指出，觀光飯店需要專業管理，希望承億文旅接手後，為日月潭的湖光山色和人文風情，注入新活力帶來榮景。洪維新強調，日月潭是觀光最大的亮點，如果在日月潭能夠把品牌做好，就會是全國的旗艦店！

戴俊郎表示，將為日月潭文武景聖樓，以結合東方美學的書院型態做主題企畫，並充分融合文武廟的文化底蘊。

承億文旅集團發言人簡巧珊表示，未來，景聖樓將成為結合宗教意涵的文創設計旅店，空間改造也會融入宗教元素，盡量保留景聖樓意象和宗教內涵；預計明年第1季開始試營運，可創造60個就業機會。

以一館一主題為特色的承億文旅，擅長將當地文化特色融入旅宿體驗，目前已有6間風格各異的文創設計旅店，包括淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、嘉義商旅、花蓮山知道及墾丁雅客小半島。

(中時 )