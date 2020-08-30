南庄光天高山登山客受傷消防隊援救送醫 17:012020/08/30 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南庄消防分隊出動到光天高山救援一名扭傷腳的山友。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣南庄鄉光天高山，30日下午傳出一名登山客在下山時不慎扭傷腳，消防局南庄消防分局據報派出趕往援救，已找到傷者，利用長背板搬運傷者下山送醫。 受傷的山友是偕同另外7名山友，於30日前往南庄攀登標高1千1百多公尺的光天高山，至下午下山時，其中一名山友不慎扭傷腳無法再行，同行隊友因而打電話向消防局勤務中心求救，由南庄消防分隊派出救護人車趕往光天高山登山口，再步行上山搜尋，經找到傷者及隊友後，已用長背板將傷者護送下山，送醫治療中。 (中時 ) #高山 #光天 #南庄 #下山 #傷者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 八通關古道 7月至今已5起山難 04:102020/08/29 地方新聞 中雪山又出意外 男登山客摔50公尺深山谷 直升機吊掛救援 17:182020/08/28 社會 張自投入特殊教育50年 助後天失明者返社會 17:152020/08/29 寶島 隔2天原地復燃 台東金聯世紀酒店凌晨又火災 百餘房客未疏散 07:552020/08/30 社會 工具機天王遇斷鏈潮 怎麼堅持豐田管理的零庫存 10:002020/08/29 財經 義消載兒環島 蒐集消防戳章圓夢 04:102020/08/29 地方新聞 花蓮八通關古道驚傳6旬男摔落深谷 頭部重創送醫救治 15:302020/08/28 社會 19檔一股賺一股 挺過不景氣 04:102020/08/30 財經要聞 順天射兩箭 推案百億、加速獵地 04:102020/08/29 證券．權證 國賓飯店推出月映金秋禮盒 04:102020/08/29 產業．科技 社會熱門新聞 正妹缺錢找竹科男借 被騙砲還偷拍激戰影片嗆「好會叫」 - 社會 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 居民狂報案有人溺水 苗栗警馳援水中長腿女子原來是「她」 - 新聞 直擊》風箏驚魂！女童遭捲上空中猛甩 臉部擦傷送醫 - 社會 新光三越A11驚傳火警 警消迅速滅火勢無人受困 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。