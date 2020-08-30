苗栗縣南庄鄉光天高山，30日下午傳出一名登山客在下山時不慎扭傷腳，消防局南庄消防分局據報派出趕往援救，已找到傷者，利用長背板搬運傷者下山送醫。

受傷的山友是偕同另外7名山友，於30日前往南庄攀登標高1千1百多公尺的光天高山，至下午下山時，其中一名山友不慎扭傷腳無法再行，同行隊友因而打電話向消防局勤務中心求救，由南庄消防分隊派出救護人車趕往光天高山登山口，再步行上山搜尋，經找到傷者及隊友後，已用長背板將傷者護送下山，送醫治療中。

(中時 )