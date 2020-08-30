2020第四屆中國家居品牌大會發佈「2019-2020中國家居十大品質黑榜」，包含聯邦家私、林氏木業、無印良品、水星家紡、小米衛浴、新錦成陶瓷、富亞塗料、亞薩合萊門鎖、悍高五金、佳諾威木業上黑榜。其中有多個品牌出現連續多次品質抽檢不合格。

該大會由北京商報社、西街傳媒主辦，中國經濟傳媒協會支持。上榜原因部分，以聯邦家私為例子，今年1月21日，由大陸國家市場監督管理總局發佈的《38種產品品質國家監督抽查情況的通報》顯示，標稱廣東聯邦家私集團生產的H1905Y雙層床（規格上0.9m／下1.2m、生產日期／批號2019.5.7）10項指標不合格，包括上層床安全欄板的頂邊距離、上層床安全欄板的中斷長度、上層床安全欄板同一方向上相鄰阻擋構件的淨空間隙等。

此外，知名度更高、商標為MUJI無印良品的6款產品，7月17日也被北京市市場監督管理局列入不合格名單，問題包括標稱材質與實際材質不符、耐磨性不合格、耐液性不合格等。

(旺報 )