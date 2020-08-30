台中市東區6歲李姓男童日前下午帶著家中飼養的鸚鵡，到台中火車站前廣場玩，小鳥卻飛到樹上一去不返，男童見愛鳥飛了，當天晚上溜出門獨自到火車站尋找，熱心民眾見男童獨自一人徘迴、眼眶紅紅，向警方報案，員警詢問男童住附近，大手牽小手一同返家，男童媽媽見到兒子，激動抱住許久。

立德派出所指出，員警何誠晉、洪佳玉日前行經台中火車站復興路段時，路旁民眾攔下巡邏車報案，指稱一旁男童獨自一人疑似走失，警方到場嘗試詢問男童是否知悉父母親去處，但男童只顧著看著樹上，並不斷對著樹喊話，警方見無法從男童口中得出答案，轉而向其借來手機查看，從中順利連絡上男童父親，並由其父親口中得知住家就在前方不到100公尺處，警方便步行護送男童返家。

未料，男童竟突然向前奔跑，原來男童的媽媽就站在前方，方才接獲先生通知趕緊來尋找兒子，媽媽表示下午得知家中飼養的鸚鵡不見，稍早前已經帶男童返回現場尋找半小時，因為還要顧店不能離開太久，便又帶著男童返回工作，10分鐘前不見小孩蹤影，原以為男童像往常一樣跑到附近親戚家玩，沒想到是到火車站找小鳥，十分感謝警方的協助，並表示會多加看管注意小孩去向。

(中時 )