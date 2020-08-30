這次3X3.EXE聯盟賽舉辦地點，可說是五花八門，因為三對三比賽只有半個籃球場，場地自然比起五對五的全場比賽好找許多，像是今年曾去過廟宇、碼頭、百貨公司等地開打，不過3X3.EXE聯盟賽創辦人黃嘉德放話，「未來我們想上軍艦比賽！」

畢竟三對三比賽強調就是現場人氣與熱鬧氣氛，所以場地的選擇自然格外重要，3X3.EXE聯盟賽今年就曾去過台南安平開台天后宮、高雄大魯閣草衙道、基隆海洋公園、宜蘭新月廣場、台中市政府中央川堂、台北信義香堤廣場等地。

「其實我比較喜歡今天總決賽場地台中火車站2樓廣場，以及台北香堤廣場，因為現場人潮很多，球迷也都很激情捧場，反而是台南球迷『冷靜』多了，為何不能嗨一點呢？」黃嘉德說，「未來我們還會找尋各式各樣的比賽場地，敬請期待！」

只是每個場地都有各自不同的特色，要如何炒熱現場氣氛？現場主持人當然相當重要，所以3X3.EXE聯盟賽找來擁有SBL、UBA及中華職籃等籃球聯賽主持經歷的林志彥，以志彥哥豐富的搞笑功力與炒熱氣氛能力，現場給他表演就好。

(中時 )