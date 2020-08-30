民進黨政府28日突襲宣布美豬美牛開放進口，引起外界一片譁然。長期關注美牛議題的精神科醫師沈政男說，總統蔡英文敢於這麼做，就是因為防疫成功支持度高，防疫成功的代價卻是讓國人吞瘦肉精，他預言，最後這筆帳會算到副總統賴清德頭上。

沈政男28日在臉書上表示，總統蔡英文為什麼敢在此時開放瘦肉精美豬進口？因為支持度高。為什麼支持度高？就因防疫成功。

沈政男回憶，還記得2012，民進黨為了阻擋瘦肉精美豬，霸佔立法院，整整封了五天嗎？為什麼現在開放了？民進黨當時說是CODEX，食品法典，在2012年7月通過了瘦肉精萊克多巴胺的容許上限，也就是肌肉部位可達10ppb。

沈政男指出，但當時是怎麼通過？CODEX投票票數是69比67。而且，美國在會前政治運作，把一些小國家代表找去疏通，否則根本過不了，因為在此之前已經被否決多次了。

沈政男說，這讓人想到什麼？美國之於CODEX，就等於中國大陸之於WHO。拜託，CODEX的規定你就說必須遵循，為什麼WHO講的話，你就當放X？

「就因親美反中」，沈政男分析，馬英九前幾天的演講，蔡政府嗤之以鼻，卻是點出了一個難看的事實：蔡政府口口聲聲說要遠離中國大陸，事實上對中國大陸的貿易倚賴依然高達四成以上，完全沒辦法降低。只好去找美國。而美國當然說：要我買台灣的X東西，當然你要先吞瘦肉精！

農委會主委陳吉仲28日說，「大多數國家都已開放萊克多巴胺」，拜託，請拿出證據！事實上歐盟、中國大陸與俄羅斯，還有許多國家，依然禁用與禁止進口萊克多巴胺肉品。

美國人吃了那麼久的瘦肉精都沒事？沈政男揭露，美國第一與第二大的肉品處理公司JBS USA 與Tyson，都已禁用瘦肉精。事實上瘦肉精不只對人體健康有疑慮，在飼養過程也可能造成動物的痛苦，因為瘦肉精是一種乙型受體素，對於交感神經有促進作用。

他質疑，民進黨政府一面說安全無虞，一面又說「學童營養午餐不會使用美國豬」，豈不自相矛盾？又說鄰近許多國家都已容許瘦肉精美豬進口，這麼說來，是不是也可以容許福島輻射食品進口？

沈政男舉例，還記得2008的三聚氰胺毒牛奶嗎？也是有容許量，為什麼當時大家一定要零檢出？同理，如果10ppb的瘦肉精可吃，那麼10ppb的豬屎也不會有害人體。

台灣為了多賣一些X東西到美國，就得吞瘦肉精，證明了台灣本質上還是一個仰賴美援精神上的窮國。

沈政男最後說，蔡英文老早打算開放瘦肉精美豬，但第一任不敢講，因為講了就選不上了。到了第二任，無所顧忌，尤其防疫成功，聲勢高漲，當然就硬幹了。還記得馬英九第二任怎麼跌到9.2%？也是沒有連任憂慮，就肆無忌憚了。他預言，這筆帳會算在賴清德頭上。

【防疫成功的代價竟是吞瘦肉精】 蔡英文為什麼敢在此時開放瘦肉精美豬進口？因為支持度高。為什麼支持度高？就因防疫成功。 還記得2012，民進黨為了阻擋瘦肉精美豬，霸佔立法院，整整封了五天嗎？為什麼現在開放了？ 說是CODEX，食品法典，... 由沈政男發佈於 2020年8月28日 星期五

(中時新聞網)