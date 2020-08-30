富邦悍將與中信兄弟之戰，9局上半兄弟1分落後，當時2人出局，王威晨被裁判判定出棒過半而三振，也因此結束比賽，當時王威晨還氣到跳腳，賽後聯盟認定為裁判誤判，不過比賽已成定局，今日賽前兄弟總教練丘昌榮呼籲裁判要降低誤判機率，而身為「苦主」的王威晨倒是很大器，笑稱自己當時「氣到跳腳」很好笑。

王威晨昨日2好球後出棒，三壘審楊崇煇裁定王威晨出棒過半，也讓比賽畫下句點，當下王威晨臉色失望，兄弟總教練丘昌榮、教練林明憲也上場向裁判抗議，不過出棒是否過半為裁判自由心證，無法改判。今日賽前丘總也有些無奈，「1分差比賽所有判決都很關鍵，不過不只有台灣，全世界職棒都有這種事，這是比賽的一環，但希望這種判決越來越少，這樣輸掉比賽才比較沒遺憾。」

而身為「苦主」王威晨，雖然受到誤判影響而吞下三振，不過他今日賽前已經消化完畢，談到當時被裁定出棒有過半而跳腳，他還能開玩笑說，「有回去看影片，跳一下是滿好笑的。」

王威晨透露，當時雖是最後一局，不過因為比賽還沒結束，仍相當希望能上壘，「下一棒是志豪，想上壘做貢獻。」不過王威晨看很開，即使遭到誤判也沒有鑽牛角尖，「後來聯盟也有承認是誤判，是小小誤判啦，沒什麼，隊友應該比我更嘔，不會注重昨天的判決，今天還是要把自己準備好。」

(中時 )