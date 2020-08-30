農曆七月鬼門開，雖然華人對於無形世界相對有比較多的敬畏與禁忌，到了這個「好兄弟放風」的月份，更是容易心生警惕，歌壇天后蔡依林昨天也在社群分享「農七的部分」，網友忙看照片找答案，有人嚇到直喊：「不要亂講話！」。

農曆七月無法解釋的異狀，Jolin也遇上了？蔡依林昨(8/29)在IG一連貼出4張系列照片，說道：「農七的部分」，只見照片中她獨自在車內自拍，特地標註「#隔壁和後面都空空的#吧」，引發粉絲聯想。

蔡依林的鬼月應景照，引發網友放大照片找蛛絲馬跡，有網友戲稱：「會不會其實坐滿，但妳沒有看到？」，但蔡依林沒給出正面回應，反倒是另一名粉絲用她的名曲〈說愛你〉歌詞，留言：「還竊喜你沒發現我躲在角落」，讓天后特別有感，親自回了個笑臉符號，彷彿在暗示什麼。

其實細看Jolin拍的照片，發現她真的「拍到了什麼」，獨自自拍卻不是孤身一人，身後出現了一個阿伯，但不是靈異照片，只是路人，被Jolin捕捉到沒戴好安全帽的瞬間，讓眾人看了大笑，紛紛輕鬆開起玩笑，但有網友心思比較敏感，忙提醒：「農曆七月不要亂講話！」，真心怕到！

(中時新聞網)