35歲女星賴薇如從《我猜我猜我猜猜猜》出道，曾是女團七朵花的成員之一，現在以節目通告為主。她最近和好姐妹熊熊、夏宇童聚會，穿著品牌的洋裝亮麗出席，不過長度剛好接近臀腿間，坐下來又會更短，讓網友忍不住問：「是褲子還是裙子？好像走光？」對此，賴薇如也出面回應了。

賴薇如28日透過社群平台發文：「午安～最近的生活步調是快轉人生，忙碌的節奏，工作、生活不留白～雖然累，但也是種幸福！你們呢？是不是跟我一樣期待9月的到來，再忙都要和姐妹們喝杯咖啡」。

照片中，她綁著公主頭，臉上化著淡妝，身穿充滿品牌logo的白色短洋裝，搭配同色系的高跟短靴，突顯美腿的纖細，不過當她坐在椅子上，裙子看起來更短，使腿根處露出神祕的三角黑影，網友不禁替她捏把冷汗，詢問是否有走光疑慮？賴薇如也親自澄清：「沒有走光，裡面還有褲子。」

值得一題的是，一同喝咖啡的閨蜜熊熊（卓毓彤），最近才爆出懷孕、將帶球嫁的喜訊，由於她沒有正面闢謠，消息傳得越來越猛烈，但從近照來看，熊熊身穿杏色上衣、黑色短裙，肚皮看起來沒有明顯起伏，而她的經紀人也承諾：「未來如果有其他好消息，一定跟大家分享，感謝。」

(中時新聞網)