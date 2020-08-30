中國企業債券美元計價多數被包封在境外高收益債當中，今年來新冠疫情造成的全球經濟條件丕變，美國聯準會寬鬆貨幣政策已導致新興亞洲、中國美元債券收益率下降。外銀提醒，還有一部份來自新增的信貸風險，也是因為疫情導致流動性緊縮，充滿挑戰的經濟環境下，陸企發行的境內（在岸）和境外（離岸）債券違約率同步攀升。2020年迄今，面臨不同問題的離岸債券金額已從40億美元增加到120億美元，金額上增長了3倍，而且離岸債券違約率也從2019年的0.6％上升至2020年8月中旬的1.8％，顯示出陸企存在更高的還款壓力，再融資的挑戰也擺在眼前。

根據法國外貿銀行剛出版的中國離岸債券監測2020年第三季報告，中國大陸企業發行美元債券的融資成本，從2020年3月的4.93％，及至8月中旬下降了122個基點，來到3.71％，原因是美國聯準會為了抗疫大舉調降利率至接近零，而且美元流動性也在5月後逐步恢復，信貸息差從618個基點縮小至426個基點，金融市場的美元部位成本、流動性壓力均同步下降。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞分析，發行美元債券在陸企圈子有些限定產業，如能源行業、房地產業， 正走過第一季底疫情高峰、業者銷售谷底的今年最糟情況，如民營開發商的銷售額從2020年3月的衰退10％，在2020年6月反彈到4％。現在反而要考慮的是這些債券發生違約率上升、收益率下降的現實。

(工商 )