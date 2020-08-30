“男版唐娟”被控竊密入侵電腦，美國海軍研究項目被中國人佔領

又有一名在維吉尼亞大學（UVA）做研究的大陸研究人員被控為中共軍方工作，並在返回大陸前於機場被逮捕。這位被網上形容為「男版唐娟」的研究員名為胡海舟(Hu Haizhou，音譯)，被控未經授權進入受保護的電腦獲取資訊並竊取商業機密。關切此案的網民還從維吉尼亞大學網站發現，該校由美國海軍資助的研究項目下，除了一名非裔美國人之外，全部都是大陸籍的研究人員。

《美國之音》引述美國司法部新聞稿說，維吉尼亞大學（UVA）做研究的大陸籍研究人員胡海舟8月25日在芝加哥機場試圖登機飛往大陸青島的航班時，被調查人員發現並被逮捕。

報導說，胡海舟在維吉尼亞大學進行生物模擬物和流體動力學的研究，他被發現擁有他無權擁有的仿生研究類比軟體代碼，這些代碼可以用於載人飛行器和潛水器，通常具有軍事用途。該代碼是維吉尼亞大學學術界成員多年來開發的結果。

《華盛頓觀察家報》報導說，聯邦調查局表示，胡海舟2019年3月到8月在維吉尼亞大學為「教授1」（ Professor 1）工作。這位教授是多所大學流動模擬小組的負責人，在過去17年裡一直在開發這一軟體代碼，並由美國政府的國家科學基金會(National Science Foundation)和海軍研究辦公室(Office Of Naval Research)贊助。

這位教授向調查人員表示，胡突然離開了大學返回大陸，走之前連聲再見都沒說。調查人員還發現胡海舟也在一所與大陸軍方有關聯的大學工作，他向調查人員交代，他同時為北京航空航太大學的流體力學重點實驗室工作，該實驗室接受政府的資助，特別是中共空軍的資助。

報導表示，胡海舟告訴調查人員，他接受大陸留學基金委員會的指示，每6個月上傳一次關於他在維吉尼亞大學研究的總結報告。雷德說，胡海舟承認他正試圖把他所有在維吉尼亞大學的研究帶回大陸。此案目前由美國聯邦調查局負責調查，胡海舟將面臨刑事指控。

關切此案的美國華文自媒體在推特上指出，偷代碼的胡海舟所在的維吉尼亞大學海軍項目研究組，全是中國人，只有一個非裔美國人，簡直是山東大學！怪不得中國大陸發言人說美國不要搬起石頭砸自己的腳。

最近幾個星期，多名中國軍方人員被美國司法部指控隱瞞與大陸軍方的關係，並涉嫌在美國大學擔任學生或研究人員期間犯下簽證欺詐罪。其中一些有大陸背景的研究人員也因接受美國政府撥款時隱瞞與大陸千人計畫的關係而被捕。

(中時新聞網)