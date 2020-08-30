「豆花妹」蔡黃汝今(30日)於華山Legacy舉辦「這些年教會我的事」演唱會，她特別在壓軸時選唱了「緋聞男友」八三夭阿璞主唱的夯歌〈想見你想見你想見你〉，獻給在場歌迷朋友，而八三夭樂團昨晚才在高雄巨蛋舉辦生日趴，今不但送花，阿璞也專程趕回來親自到場為她加油。

蔡黃汝提到〈想見你想見你想見你〉在各大年度歌榜都是排行第一名，朗朗上口又能跟大家一起同樂一起唱，所以選在壓軸唱大家應該都會很有共鳴！也間接為八三夭在金曲獎年度歌曲意外落榜成為「最大遺珠」打氣一番。她也自爆選這首歌「另有隱情」，她說，之前要發專輯時，這首歌的demo原本有在選歌名單上，卻沒被唱片公司挑中，這首歌「也算是我自己歌單的遺珠，這次難得有機會辦專場演唱會，逮到機會當然要來唱一下囉！」

嘉賓唐禹哲上台獻花，他說：「我是來求復合的，身為一個男朋友，女朋友開演唱會是不是應該來一下！妳今天要原諒我嗎？」兩人在三立華劇《我的青春沒在怕》戲中吵架，今在台上和解，他稱讚她「真的唱很好」，還揚言今天「我是來公開戀情的，請大家支持我們的戀情好不好？」蔡黃汝則打趣說，擔心見光死。而她私下則很佩服唐禹哲有一幕戲被砸破頭仍敬業用衛生紙壓一壓又繼續演出。

蔡黃汝今年加盟新東家「繁星浩月」及「寬宏音樂」，演戲及歌唱多元發展成績亮眼，今是她睽違9年的個人專場，共演唱19首歌，唱功進步許多，也換三套服裝誠意十足。她今演唱新歌〈迷人的危險〉以及《我的青春沒在怕》的插曲〈煙火〉，並首度公開新歌〈傷得起〉，是即將在年底發行EP中的新歌，預告：「接近年底的時候將回歸歌手身份發行我的全新EP，屆時再請大家多多支持！」

蔡黃汝今開唱，唐禹哲上台獻花並送上擁抱。（盧禕祺攝）

蔡黃汝今在華山Legacy舉辦「這些年教會我的事」演唱會。（盧禕祺攝）

阿璞今低調入場，以行動力挺蔡黃汝。（盧禕祺攝）

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