太極門案司法三審確定無罪、無稅，但本月21日太極門所有的土地，仍遭法務部行政執行署拍賣，全台聲援太極門的民間團體，30日發起全台百里大型街頭宣導活動，從台北到高雄各縣市包含台南地區在內，有多達3000多位志工站上街頭，拉布條、舉牌抗議，期盼全民一起督促政府，直到真正改革台灣民主與人權為止。

今天下午台南地區有上百名聲援太極門的志工，從後甲圓環開始拉布條、舉牌及舉執行署正副署長頭像，隊伍布滿整個中華東路直至與小東路交叉口，聲援志工們也沿街向路人發放傳單，並搭配宣傳車沿途放送台灣法稅黑幕，希望讓全民看清真相。

一名聲援志工表示，太極門氣功養生學會成立54年，本質一直都是氣功武術修行門派，卻因有1年被國稅局認定是補習班課稅，「連3歲小孩都知道不合理！」；管轄補習班的教育部，也曾再三公開澄清，指太極門不是補習班，執行署竟然用這個稅單，強行賣掉人民的土地，台灣不可以一直任由這些人亂來，侵害人民的財產與生存。

平反1219行動聯盟志工代表也呼籲蔡英文總統與國家人權委員會，指人權不是只喊口號，底下官員不斷嚴重違法侵害人權，要趕快處理，放任只會讓他們變本加厲。

法稅改革聯盟則指出，太極門身陷稅務假案24年，政府相關機關明知是假案，但因龐大的獎金利益驅使，讓官員甘冒違法風險，從24年前的黑函檢舉人、國稅局、執行署等，每位經手的大小官員都能分到獎金「肥水均霑」。

學者曾建元也認為，有績效獎金當誘因，官員如何能執法公正？且課錯稅卻無罰責或不懲處，制度缺陷驅使稅務、執行機關，可以無責地不斷開假稅單、不斷違法拍賣，侵害人民的財產。據統計，2019年全台新增欠稅欠費強制執行案已高達1104萬件，平均2人就有1人欠稅欠費問題，其中又有多少是冤錯假案呢？

(中時 )