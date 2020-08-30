桃園客運遭爆駕駛超時工作及利用2個USB造假案，公路總局今日表示，已於昨日無預警前往客運公司查核駕駛工時，查獲245件異常使用駕駛人USB違規案，並依《公路法》從重開罰220萬5000元整。

台灣汽車客運產業工會向媒體爆料，桃園客運要求駕駛使用2個USB，涉偽造工時合法，實際上駕駛工時長達16小時。

消息曝光後，公路總局於29日責成新竹區監理所立即啟動無預警派員至客運公司進行駕駛工時查核，查獲245件異常使用駕駛人USB違規案件，依《公路法》77條規定從重處罰，罰新台幣220萬5000元整；另查並無所稱監理人員通知桃園客運的情事。

桃園客運有市區公車路線193條，公路客運8條，駕駛採混合調度。公總表示，這次發現公路客運駕駛使用市區公車駕駛USB，確實有未善盡管理人的責任，新竹區監理所除依規定處分外，已責令該公司立即改善，並要求該公司提出完整改善計畫。

公總說，對客運駕駛員的工時應符合法令規定的要求至為重視，除按季召開檢討會議外，自2019年起即要求各區監理所於路檢聯稽或至各客運場站查核時加強駕駛人身分比對，如經確認與上傳至動態系統之資料不一致者，應要求立即改正並對業者依法處罰，迄今已查獲26件；為防制類此情事，將積極協調地方政府雙向勾稽，強化查核機制。

(中時 )