英國凱特王妃在新冠肺炎疫情期間舉行線上攝影展，邀請全英國民眾踴躍投稿防疫期間的照片、分享自己的生活，當中前100名即將在9月中公布，凱特昨（29）日率先披露3張入選者，其中包含一張一名光著身子的男童在花圃前「噓噓」的照片。

在 Instagram 查看這則貼文 Duke and Duchess of Cambridge（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 29 日 下午 2:30 張貼

綜合英國《太陽報》（The Sun）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱特在新冠肺炎疫情期間進行社區計畫「Hold Still」，邀請全英國民眾踴躍投稿，分享封城期間的生活照片，這個計畫目標主要是希望捕捉英國人在對抗疫情期間所展現的精神與情緒。

活動開跑至今已募集3.1萬張照片，目前5位評審已精選出100張照片，英國國家肖像館（National Portrait Gallery）將於9月14日舉辦線上攝影展，公布這100張照片。

投稿期間，身為評審之一的凱特已先後在Instagram公布幾張她喜歡的照片，這些照片的主角多數為精疲力竭的醫護人員或進行社交距離的鄰居，她昨日更率先在Instagram上公開3張入選前100名的佼佼者，有別於其他明確展現保持社交安全距離主旨的照片，其中一張入選者是一名脫掉褲子、全身光溜溜的男童在花圃前「噓噓」的照片。

凱特並未說明照片入選原因，不過男童的父親、同時也是照片攝影者的柯爾（Robert Coyle）的描述已經說明一切，他表示，「我們非常幸運有一個花園，周末來臨，當封城措施繼續時，貝娜黛特和法蘭西斯仍享受著花園。」

他繼續寫道：「某個周五，當我在廚房桌前寄出信件時，我的妻子坐在外面喝酒享受夕陽餘暉，和全國其他地區一樣，我們盡力工作、照顧孩子，每天接收新聞，了解死亡人數。」

「我們的兒子在花圃前解放自己，為我們帶來愉悅、緩解挫折。」

(中時新聞網)